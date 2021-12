Truffa ai danni di due anziane irpine: arrestato 25enne di Giugliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri della Stazione del capoluogo irpino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Avellino nei confronti di un 25enne di Giugliano in Campania, gravemente indiziato, allo stato, del reato di Truffa aggravata. L’attività investigativa ha avuto origine dalle denunce presentate lo scorso mese di giugno da due anziane signore del capoluogo irpino le quali, in virtù degli artifizi e raggiri posti in essere dall’indagato in distinte occasioni, consegnavano a quest’ultimo complessivamente 3750 euro in contanti e oggetti preziosi del valore stimato di circa 4500 euro. Secondo un copione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri della Stazione del capoluogo irpino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Avellino nei confronti di undiin Campania, gravemente indiziato, allo stato, del reato diaggravata. L’attività investigativa ha avuto origine dalle denunce presentate lo scorso mese di giugno da duesignore del capoluogo irpino le quali, in virtù degli artifizi e raggiri posti in essere dall’indagato in distinte occasioni, consegnavano a quest’ultimo complessivamente 3750 euro in contanti e oggetti preziosi del valore stimato di circa 4500 euro. Secondo un copione ...

