"Troppo spazio in tv ai no-vax". Gruber, clamorosa bordata a Giletti? Pochi minuti prima della 'staffetta'... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Chissà chi aveva in mente Lilli Gruber mentre introduceva l'argomento del “Troppo spazio ai no-vax in tv”. Forse al collega Massimo Giletti, che la succede nella programmazione del mercoledì sera con Non è l'Arena: d'altronde in quel programma si sono visti personaggi del “calibro” di Fabio Tuiach, quello che non si vaccina perché gliel'ha detto Dio o forse la Madonna in un viaggio a Lourdes, e del dentista dal braccio in silicone. “Bisogna dare spazio al senso critico - ha dichiarato la Gruber a Otto e Mezzo - soprattutto sulla gestione della pandemia, sia dal punto di vista scientifico che da quello delle misure adottate dal governo. Il problema è che tante persone che non hanno competenza in materia discettano su questi temi e vengono assoldati poi dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Chissà chi aveva in mente Lillimentre introduceva l'argomento del “ai no-vax in tv”. Forse al collega Massimo, che la succede nella programmazione del mercoledì sera con Non è l'Arena: d'altronde in quel programma si sono visti personaggi del “calibro” di Fabio Tuiach, quello che non si vaccina perché gliel'ha detto Dio o forse la Madonna in un viaggio a Lourdes, e del dentista dal braccio in silicone. “Bisogna dareal senso critico - ha dichiarato laa Otto e Mezzo - soprattutto sulla gestionepandemia, sia dal punto di vista scientifico che da quello delle misure adottate dal governo. Il problema è che tante persone che non hanno competenza in materia discettano su questi temi e vengono assoldati poi dai ...

