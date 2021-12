Tag Heuer e l’orologio speciale dedicato ad Ayrton Senna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Trent’anni fa il campione più amato della storia dell’automobilismo, Ayrton Senna, diventava per la terza volta campione mondiale di Formula 1 e la Maison de La Chaux-de-Fonds, in collaborazione con il marchio Senna, gli dedica il nuovo orologio Tag Heuer Formula 1 Senna Special Edition che va ad aggiungersi agli straordinari modelli della collezione con cui i due brand celebrano questo sport di passione, adrenalina e velocità. Il cinturino in pelle a rilievo richiama con forza il modello S/EL che Ayrton era solito indossare nei suoi anni come ambasciatore della maison svizzera. Davvero caratteristico è poi l’inconfondibile design a forma di S che, nel Tag Heur Formula 1 Senna Special Edition, viene enfatizzato da cuciture gialle. La chiusura in acciaio nero vanta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Trent’anni fa il campione più amato della storia dell’automobilismo,, diventava per la terza volta campione mondiale di Formula 1 e la Maison de La Chaux-de-Fonds, in collaborazione con il marchio, gli dedica il nuovo orologio TagFormula 1Special Edition che va ad aggiungersi agli straordinari modelli della collezione con cui i due brand celebrano questo sport di passione, adrenalina e velocità. Il cinturino in pelle a rilievo richiama con forza il modello S/EL cheera solito indossare nei suoi anni come ambasciatore della maison svizzera. Davvero caratteristico è poi l’inconfondibile design a forma di S che, nel Tag Heur Formula 1Special Edition, viene enfatizzato da cuciture gialle. La chiusura in acciaio nero vanta ...

Tag Heuer e l'orologio speciale dedicato ad Ayrton Senna OptiMagazine

