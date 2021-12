Pordenone, No Vax volevano occupare l'ospedale: bloccati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A Pordenone i No Vax volevano occupare la direzione sanitaria dell'ospedale. Ma la manifestazione non preavvisata è stata bloccata sul nascere dalla polizia. Infatti la Digos, monitorando i siti d'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ai No Vaxla direzione sanitaria dell'. Ma la manifestazione non preavvisata è stata bloccata sul nascere dalla polizia. Infatti la Digos, monitorando i siti d'...

Advertising

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - il_piccolo : Raduno non autorizzato davanti all’ospedale, i no vax volevano occupare la Direzione sanitaria di Pordenone - romait_it : Pordenone, No Vax volevano occupare l'ospedale: blitz fermato dalla Polizia - - alcinx : RT @Open_gol: Si erano dati appuntamento in chat per sostenere i sanitari sospesi dal servizio perché non vaccinati - Fede_Army : RT @Open_gol: Si erano dati appuntamento in chat per sostenere i sanitari sospesi dal servizio perché non vaccinati -