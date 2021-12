"Niente!". Sileri sbrocca e Floris gli spegne il microfono. Na non è finita: caos in studio | Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La regia di DiMartedì è costretta a chiudere il microfono a Pier Paolo Sileri, ma il sottosegretario alla Salute continua a inveire contro il professor Andrea Zhok, docente di filosofia politica a Milano e critico su vaccini ai bambini e sul Green pass. In studio l'atmosfera si scalda subito. "Nessuno sta dicendo di non curare le persone o di non vaccinarle - sottolinea Zhok in collegamento con Giovanni Floris -. Stiamo dicendo che i vaccini vanno fatti in maniera selettiva e non a tappeto e che le terapie vanno effettuate in maniera adeguata. Non capisco dunque questo riferimento al Darwinismo...". "Glielo spiego subito - lo interrompe Sileri, che a stento trattiene una certa rabbia -. Questo docente dice una marea di baggianate. Quanti sono i ragazzi che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La regia di DiMartedì è costretta a chiudere ila Pier Paolo, ma il sottosegretario alla Salute continua a inveire contro il professor Andrea Zhok, docente di filosofia politica a Milano e critico su vaccini ai bambini e sul Green pass. Inl'atmosfera si scalda subito. "Nessuno sta dicendo di non curare le persone o di non vaccinarle - sottolinea Zhok in collegamento con Giovanni-. Stiamo dicendo che i vaccini vanno fatti in maniera selettiva e non a tappeto e che le terapie vanno effettuate in maniera adeguata. Non capisco dunque questo riferimento al Darwinismo...". "Glielo spiego subito - lo interrompe, che a stento trattiene una certa rabbia -. Questo docente dice una marea di baggianate. Quanti sono i ragazzi che sono ...

