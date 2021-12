Monica Bertini, ecco chi è l’erede di Giorgia Rossi a Mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giorgia Rossi ha lasciato Mediaset per accasarsi a DAZN. Al Biscione hanno puntato tutto su Monica Bertini. La 38enne dal 2010 è giornalista pubblicista e debutta in E-Tv e Parma Tv. Nel 2013 viene ingaggiata da SportItalia. Leggi su itasportpress (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha lasciatoper accasarsi a DAZN. Al Biscione hanno puntato tutto su. La 38enne dal 2010 è giornalista pubblicista e debutta in E-Tv e Parma Tv. Nel 2013 viene ingaggiata da SportItalia.

Advertising

carotelevip : Qui è quando Monica Bertini chiede all'ex calciatore Stefano Sorrentino un parere da esperto per aver giocato in s… - carotelevip : Monica Bertini con le braccia e le mani a riposo: non ce n'è per nessuna, sotto tutti i punti di vista… - Roberto23186246 : @blockbuster453 lei si, ma questa e' monica bertini - carotelevip : Muovere (molto ndr) le braccia è una mia caratteristica, dice Monica Bertini. Io dico che è uno dei suoi pochi dife… - daniclau23 : RT @niccolo_fabbri: Se avete qualche minuto di tempo, prendetevelo per leggere quest'intervista. Non perché l'ho scritta io, ma perché Moni… -