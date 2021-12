F1 | la nota della Fia | “Presto chiarimenti con parti interessate su fatti GP Abu Dhabi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il Gran Premio FIA Formula 1 Abu2021 ha suscitato un gran numero di reazioni da partecomunitàF1 e dello sport automobilistico in generale, nonché del pubblico”. A pochi giorni dall’ultimo GPstagione che ha visto Max Verstappen avere la meglio su Lewis Hamilton per la conquista del titolo mondiale nell’ultimissimo giro, la Fia è intervenuta pubblicando unaal termine del Consiglio Mondiale di oggi. “Il mondo ha guardato ogni gara con grande trepidazione, sapendo che alla fine poteva esserci un solo vincitore. A questo proposito, molti hanno elogiato Max Verstappen per la sua vittoria e Lewis Hamilton per la sua notevole prestazione e sportività dopo l’evento di chiusurastagione. La responsabilità principaleFIA in ogni ...