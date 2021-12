Crescita e prezzi, un difficile equilibrio per la Bce (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Saranno cruciali le proiezioni di dicembre, ma i rendimenti sono in calo malgrado il rialzo dell’inflazione e gli investitori tornano a preferire i titoli più sicuri Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Saranno cruciali le proiezioni di dicembre, ma i rendimenti sono in calo malgrado il rialzo dell’inflazione e gli investitori tornano a preferire i titoli più sicuri

Advertising

Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: #Omicron e #inflazione per l’aumento dei prezzi dell’energia rappresentano elementi di incer… - ItalyinCologne : RT @Palazzo_Chigi: #Comunicazioni Draghi: #Omicron e #inflazione per l’aumento dei prezzi dell’energia rappresentano elementi di incertezza… - LB19712 : RT @LaVeritaWeb: La minaccia di isolare il sistema bancario di Mosca, in caso di invasione dell’Ucraina, ha sortito l’effetto di allertare… - NovecentoV : RT @LaVeritaWeb: La minaccia di isolare il sistema bancario di Mosca, in caso di invasione dell’Ucraina, ha sortito l’effetto di allertare… - Cristian74 : Software Di Prezzi Al Dettaglio Dimensione del mercato 2021 Quota di mercato, tendenza ... -