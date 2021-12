Addio prof Simona | morta mentre tornava da scuola Aveva 41 anni | lascia figli e marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro nell’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano, in provincia di Salerno,Lamberti, la donna che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto all’interno della galleria di Santa Maria di Pozzano , ra Vico Equense e Castellammare di Stabia. La donna, 41enne di Cava dei Tirreni, ha imboccato la galleria con la sua automobile e lo scontro frontale con un bus di turisti non le hato scampo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze del 118, autobotti dei vigili del fuoco e diverse unità della polizia stradale. A seguito dell’incidente si sono formate lunghe code lungo la statale 145 sorrentina, e la galleria è stata chiusa per motivi di sicurezza e per garantire le operazioni di soccorso, concluse dopo diverse ore. Vico Equense, incidente in galleria: ...