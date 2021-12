Una giornalista del Tg1 è stata sequestrata e picchiata da una senatrice fascista e no vax romena e dal marito (Di martedì 14 dicembre 2021) Una giornalista del Tg1, Lucia Goracci, insieme alla sua troupe sono stati sequestrati da una senatrice romena no vax e di estrema destra, Diana Iovanovici ooac, in seguito a un'intervista nel suo ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Unadel Tg1, Lucia Goracci, insieme alla sua troupe sono stati sequestrati da unano vax e di estrema destra, Diana Iovanovici ooac, in seguito a un'intervista nel suo ...

Advertising

fanpage : Un momento di terrore purissimo per la giornalista Lucia Goracci del Tg1 e la sua troupe, sequestrata dalla senatri… - brandobenifei : La giornalista TG1 @ZiaLulli1 e la sua troupe sequestrati e malmenati dalla senatrice rumena #novax Diana Iavanovic… - stanzaselvaggia : I no vax propagatori di bufale vanno raccontati, non trasformati in interlocutori e star dalla tv. Ho scritto quest… - dottorpax : Ah, dimenticavo, se vi interessa il giornalista ha anche raccolto un'offerta per una bambina a 800 euro, perché i g… - VictorChumps : RT @MinistroEconom1: La Cassazione ha ampliato la condanna per plagio nei confronti di Roberto Saviano. Il giornalista si difende: era una… -