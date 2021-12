The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage è una star nei guai nel trailer (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attore Nicolas Cage è il protagonista di The Unbearable Weight of Massive Talent, commedia di cui è stato diffuso il primo trailer. Nicolas Cage è il protagonista della commedia The Unbearable Weight of Massive Talent, film dall'approccio originale di cui è stato condiviso il trailer. Il video mostra il protagonista, una versione inventata dell'attore, accennare ai suoi problemi economici e alcuni dettagli della sua carriera di successo. Per dare una svolta alla sua situazione la star accetta un accordo inaspettato che lo porta a incontrare un suo enorme fan, un criminale, mentre è inoltre impegnato in una missione sotto copertura. In ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attoreè il protagonista di Theof, commedia di cui è stato diffuso il primoè il protagonista della commedia Theof, film dall'approccio originale di cui è stato condiviso il. Il video mostra il protagonista, una versione inventata dell'attore, accennare ai suoi problemi economici e alcuni dettagli della sua carriera di successo. Per dare una svolta alla sua situazione laaccetta un accordo inaspettato che lo porta a incontrare un suo enorme fan, un criminale, mentre è inoltre impegnato in una missione sotto copertura. In ...

