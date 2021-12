Patrick Zaki presto in Italia? “È in una black list del regime egiziano”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 dicembre 2021) Potrebbe risultare impossibile perraggiungere l’prima della fine del processo a suo carico, con l’eventuale assoluzione. E non è affatto detto che il procedimento termini all’inizio del nuovo anno, vale a dire quando riprenderanno le udienze del tribunale. All’Ansa fonti dall’Egitto, che hanno chiesto l’anonimato, hanno riferito che, adesso scarcerato, è su una. In pratica gli sarà impedito, per il momento, di espatriare. “non può viaggiare” “Sì, è nellaa nera“, hanno detto le fonti all’agenzia di stampa, contraddicendo quanto sostenuto dadi recente in Tv. “Non potrà andarsene fino a dopo la fine del processo“, hanno aggiunto, ammettendo di non sapere se il ricercatore abbia il ...