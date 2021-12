Pallanuoto femminile | Serie A1 2021-2022 | Bogliasco-SIS Roma 6-20 Le capitoline tornano in vetta alla classifica

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’ottava giornata dellaA1 dioggi vede disputarsi il quarto incontro (manca all’appello soltanto Orizzonte Catania-Ancona, rinviata a data da destinarsi): la SISpassa agevolmente in casa delper 6-20 e torna in, scavalcando il Plebiscito Padova. TABELLINO1951-SIS6-201951: Malara , De March 1, Cavallini, Cuzzupè, Mauceri, G. Millo 2, Lombella, Rogondino 2, Paganello 1, Rayner, Carpaneto, Rosta, Sokhna. All. Sinatra. SIS: Eichelberger, Cocchiere 2, Galardi 2, Avegno 3, Giustini 2, Ranalli 3, Picozzi 2, Tabani 1, Nardini 2, Di Claudio, Storai 1, La Roche 2, Brandimarte. All. ...

Pareggio 7-7 con il Kinef Kirishi e passaggio al turno successivo È l'unica qualificata in Italia In settimana si faranno i sorteggi per decidere le prossime gare ...Papà Ciccillo De Lise ha giocato con Nando Gentile, mamma Elena Ingargiola ha vinto il tricolore con Priolo. Lei, a 14 anni, è in Serie A2 con Patti: «Che emozione ma si lavora duro» ...