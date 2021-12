Il consigliere comunale Giulio Mannino a processo, “Sono sereno, confido nella giustizia” (Di martedì 14 dicembre 2021) Giulio Mannino, consigliere comunale monrealese e capogruppo de “La Nostra Terra”, che sostiene l’amministrazione Arcidiacono, è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale di Termini Imerese. L’accusa formulata dal Pubblico Ministero Alessandro Macaluso è di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso. In particolare, Mannino, è coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 14 dicembre 2021)monrealese e capogruppo de “La Nostra Terra”, che sostiene l’amministrazione Arcidiacono, è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale di Termini Imerese. L’accusa formulata dal Pubblico Ministero Alessandro Macaluso è di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso. In particolare,, è coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura (Monrealelive.it)

