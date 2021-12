Giulia Salemi: “Non vedo l’ora di annunciarlo”, la sorpresa inaspettata (Di martedì 14 dicembre 2021) Giulia Salemi su di giri: “C’è un progetto speciale che non vedo l’ora di annunciare” Raggiante più del solito, Giulia Salemi ha annunciato sui social che presto ci sarà una novità importante per lei. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli su Instagram Stories pochi minuti fa ha postato una foto in cui si mostra già in auto pronta per una nuova avventura. “Oggi continuiamo gli appuntamenti per un progetto speciale che non vedo l’ora di annunciare”. Questa la rivelazione di Giulia Salemi che sta vivendo un momento d’oro professionalmente parlando. L’influencer infatti conduce su SkyUno Artisti del panettone, la cui ultima puntata andrà in onda sabato 18 dicembre. In più Giulia Salemi ... Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021)su di giri: “C’è un progetto speciale che nondi annunciare” Raggiante più del solito,ha annunciato sui social che presto ci sarà una novità importante per lei. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli su Instagram Stories pochi minuti fa ha postato una foto in cui si mostra già in auto pronta per una nuova avventura. “Oggi continuiamo gli appuntamenti per un progetto speciale che nondi annunciare”. Questa la rivelazione diche sta vivendo un momento d’oro professionalmente parlando. L’influencer infatti conduce su SkyUno Artisti del panettone, la cui ultima puntata andrà in onda sabato 18 dicembre. In più...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Pellegrino, Andrea Zelletta, la Marchesa d’Aragona e Carlo Pietropol… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Adriana Volpe, Megghi Galo, Aaron Nielsen e Arianna David! Giulia Salemi e G… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - prelemibr : RT @krimarty: Ok chi è rimasta a casa e non ha visto Giulia Salemi? Io ???????? mi accontento del saluto e degli auguri grazieeeee @GiuliaSalem… - cristalsei : Se rimandano di nuovo la messa in onda mi incazzzo, io ho bisogno di vedere giulia salemi vestita da scolaretta #BackToSchool -