GF Vip | Carlo Cuoco lancia una frecciatina ad Alex Belli | “Sarà ancora mia”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sembrava che niente e nessuno avrebbe mai potuto mettere fine al triangolo tra, Soleil Sorge e Delia Duran, ma ieri sera, durante la diretta con Alfonso Signorini, l’attore, a causa di alcune violazioni riguardanti le norme anti-Covid19, l’attore è stato costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip., infatti, in un momento di debolezza, si è avvicinato alla moglie per stringerla in un caloroso abbraccio. Poco prima, Delia l’aveva sconvolto dicendo di voler concludere il matrimonio e di essere furiosa per il modo in cui aveva gestito il rapporto con Soleil Sorge. È probabile cheabbia pensato che l’unico modo per salvare il rapporto Delia fosse quello di uscire dal gioco. Madavvero così? Pare che Delia, dopo la delusione subita, abbia trovato conforto tra le ...