Calcio | Fifa | Donnarumma | Bonucci e Jorginho nei 23 in corsa per il Top11

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - La Fifa e la Fifpro (l'Assocalciatori mondiale) hanno annunciato la rosa dei 23 calciatori candidati al Top 11 Fifa The Best che sarà annunciato il prossimo 17 gennaio. Presenti tre italiani: Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci e Jorginho. Questo l'elenco completo. Portieri: Alisson Becker (Brasile/Liverpool ), Gianluigi Donnarumma (Italia/Milan/Paris Saint-Germain), Edouard Mendy (Senegal/Chelsea). Difensori: David Alaba (Austria/Bayern Monaco/Real Madrid), Jordi Alba (Spagna/Barcellona), Trent Alexander-Arnold (Inghilterra/Liverpool), Dani Alves (Brasile/San Paolo/Barcellona), Leonardo Bonucci (Italia/Juventus), Ruben Dias (Portogallo/Manchester City). Centrocampisti: Sergio Busquets (Spagna/Barcellona), Kevin De Bruyne ...

