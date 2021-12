Calcio: Arsenal. Aubameyang non sarà più capitano, motivi disciplinari (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attaccante non è stato convocato per la gara con il West Ham LONDRA (INGHILTERRA) - Pierre - Emerick Aubameyang non porterà più la fascia dei gunners al braccio. Lo ha deciso l'Arsenal che ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attaccante non è stato convocato per la gara con il West Ham LONDRA (INGHILTERRA) - Pierre - Emericknon porterà più la fascia dei gunners al braccio. Lo ha deciso l'che ha ...

