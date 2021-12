Assegno unico, domande al via da gennaio: requisiti e importi (Di martedì 14 dicembre 2021) Partirà dal prossimo marzo l‘Assegno unico e universale, che è diventato ufficiale con l’approvazione del decreto attuativo così come sono diventate ufficiali le modalità di richiesta e gli importi, che saranno differenziati in base al reddito Isee e alla composizione del nucleo familiare. Assegno unico, quali misure sostituisce L’Assegno unico assorbirà le altre misure di sostegno alla famiglia: gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; le detrazioni per figli a carico; l’Assegno dei Comuni per nuclei con almeno 3 figli minori; il premio alla nascita e il bonus bebè. Non assorbirà invece né limiterà gli importi del bonus asilo nido. Assegno unico, gli importi Per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Partirà dal prossimo marzo l‘e universale, che è diventato ufficiale con l’approvazione del decreto attuativo così come sono diventate ufficiali le modalità di richiesta e gli, che saranno differenziati in base al reddito Isee e alla composizione del nucleo familiare., quali misure sostituisce L’assorbirà le altre misure di sostegno alla famiglia: gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; le detrazioni per figli a carico; l’dei Comuni per nuclei con almeno 3 figli minori; il premio alla nascita e il bonus bebè. Non assorbirà invece né limiterà glidel bonus asilo nido., gliPer ...

