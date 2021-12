Vigilanza Rai, Barachini: «No a censura sui no-vax. Penso che il servizio pubblico non dovrebbe fare infotainment» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alberto Barachini “Un conto è un gruppo privato come La7 e un conto un servizio pubblico che non può e non deve ovviamente censurare nessuna posizione“. Sul tema dei no-vax in tv, il presidente della Commissione di Vigilanza Rai fa un distinguo. Con riferimento alla questione sollevata per primo da Enrico Mentana, Alberto Barachini ha specificato che l’azienda di Viale Mazzini ha il dovere del pluralismo in merito all’informazione sanitaria. “Un servizio pubblico non può e non deve ovviamente censurare nessuna posizione, ma ha il diritto dovere di essere imparziale e pluralistico“ ha dichiarato Barachini intervenendo alla presentazione dell’Annuario 2021 della Tv italiana, all’Università Cattolica, come riporta ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alberto“Un conto è un gruppo privato come La7 e un conto unche non può e non deve ovviamentere nessuna posizione“. Sul tema dei no-vax in tv, il presidente della Commissione diRai fa un distinguo. Con riferimento alla questione sollevata per primo da Enrico Mentana, Albertoha specificato che l’azienda di Viale Mazzini ha il dovere del pluralismo in merito all’informazione sanitaria. “Unnon può e non deve ovviamentere nessuna posizione, ma ha il diritto dovere di essere imparziale e pluralistico“ ha dichiaratointervenendo alla presentazione dell’Annuario 2021 della Tv italiana, all’Università Cattolica, come riporta ...

