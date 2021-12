Vaccini per i bimbi, 15.000 prenotati. Giani: "E per la Toscana non prevedo restrizioni" (Di lunedì 13 dicembre 2021) I nuovi contagiati sono 703. Aumenta il tasso di positività. Il presidente è ottimista: "La nostra regione vive una delle situazioni meno peggiori" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 13 dicembre 2021) I nuovi contagiati sono 703. Aumenta il tasso di positività. Il presidente è ottimista: "La nostra regione vive una delle situazioni meno peggiori"

