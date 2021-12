Tennis, Matteo Berrettini e Jannik Sinner tra i più cercati su Google nel 2021 (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato l’anno dello sport e del Tennis italiano Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno fatto sognare l’Italia del Tennis e non solo nel 2021. Non a caso i loro nomi sono nella top ten delle ricerche più fatte nel 2021 su Google. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono attualmente entrambi nella top ten dell’ATP, con Berrettini ottavo e Sinner decimo. È la prima volta che ci sono due italiani tra i migliori. Matteo Berrettini Il 25enne romano ha conquistato tutti, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la storica finale conquistata a Wimbledon 2021. Finale giocata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato l’anno dello sport e delitalianohanno fatto sognare l’Italia dele non solo nel. Non a caso i loro nomi sono nella top ten delle ricerche più fatte nelsusono attualmente entrambi nella top ten dell’ATP, conottavo edecimo. È la prima volta che ci sono due italiani tra i migliori.Il 25enne romano ha conquistato tutti, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la storica finale conquistata a Wimbledon. Finale giocata ...

