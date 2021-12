L’Atalanta non esclude una cessione illustre in vista di gennaio: la clamorosa indiscrezione (Di lunedì 13 dicembre 2021) È L’Eco di Bergamo a lanciare la clamorosa indiscrezione, secondo cui Luis Muriel potrebbe seriamente dire addio nel mercato di gennaio. Il funambolo colombiano, rispetto alla scorsa stagione, infatti, si è ritagliato poco spazio tra i protagonisti della stagione della Dea. Muriel, Atalanta, cessione (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Le superbe prestazioni di Duvan Zapata e le voci, sempre più insistenti, di un arrivo di Jeremie Boga sembrerebbero allontanare il giocatore dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Per L’Atalanta, l’attaccante ha un valore di mercato di 20 milioni di euro. Le società interessate sono dunque avvisate: niente sconti. POTREBBE INTERESSARTI: Sampdoria, il giocatore può lasciare la Serie A: ricca offerta dal Qatar Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) È L’Eco di Bergamo a lanciare la, secondo cui Luis Muriel potrebbe seriamente dire addio nel mercato di. Il funambolo colombiano, rispetto alla scorsa stagione, infatti, si è ritagliato poco spazio tra i protagonisti della stagione della Dea. Muriel, Atalanta,(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Le superbe prestazioni di Duvan Zapata e le voci, sempre più insistenti, di un arrivo di Jeremie Boga sembrerebbero allontanare il giocatore dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Per, l’attaccante ha un valore di mercato di 20 milioni di euro. Le società interessate sono dunque avvisate: niente sconti. POTREBBE INTERESSARTI: Sampdoria, il giocatore può lasciare la Serie A: ricca offerta dal Qatar

