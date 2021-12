Hong Kong: 13 mesi di carcere a Jimmy Lai per veglia Tienanmen (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Corte distrettuale di Hong Kong ha comminato pene tra i 4 mesi e le 2 settimane e i 14 mesi a 8 attivisti pro - democrazia, tra cui il tycoon dei media Jimmy Lai, che dovrà scontare 13 mesi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Corte distrettuale diha comminato pene tra i 4e le 2 settimane e i 14a 8 attivisti pro - democrazia, tra cui il tycoon dei mediaLai, che dovrà scontare 13di ...

