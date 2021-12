Golden Globes 2022 | le nomination | Sorrentino in gara | insieme a Lady Gaga e Squid Game

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono state annunciate ledei 79esimi. Il riconoscimento, chiamato a premiare il meglio del grande schermo e della serialità televisiva con cadenza annuale, ha reso note le candidature a partire dalle ore 15:00 italiane. L’annuncio ha avuto luogo presso il Beverly Hilton, a Beverly Hills. La cerimonia di premiazione, invece, si terrà domenica 9 gennaio. Il pubblico potrà seguire la cerimonia in streaming sul sito.com o anche sul canale Youtube dei. Tra le conferme e alcune sorprese dell’ultimo minuto, arriva anche una notizia tanto attesa per il pubblico italiano: Paoloè in. Nonostante il regista partenopeo sia stato snobbato in occasione degli ...

approfondimento2022, tutte le nomination È stata la mano di Dio, l'ulltimo film di Paolo Sorrentino, è tra i candidati aiGlobe ( qui tutte le nomination ) come miglior film straniero. L'...Belfast e The Power of the Dog guidano le nomination con 7 candidature ciascuno, della 79a edizione dei. Ecco la lista completa delle ...Paolo Sorrentino concorrerà ai Golden Globes 2022 con È stata la mano di Dio, candidato a Miglior film straniero. L'annuncio è stato dato a Los Angeles, da Snoop Dogg e la nuova Presidente Helen Hoehn ...Gli attori Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono entrambi candidati ai Golden Globes 2022 nelle categorie “migliori interpretazioni maschili e femminili in una serie limitata” per i loro ruoli di Wanda ...