Golden Globe 2022 | Lady Gaga | Willy Smith tra i candidati Tutte le nomination

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 13 dicembre 2021) E arrivato l’annuncio delledei– la cui cerimonia è fissata per il prossimo 9 gennaio. La 79a edizione deipremierà il meglio del cinema e della televisione americana del 2021. Quali sono leper i? Per quanto riguarda la regia, Steven Spielberg e Denis Villeneuve, rispettivamente con ‘West Side Story’ e ‘Dune’, sono tra iper la 79/a edizione dei. A fare loro compagnia, troviamo Maggie Gyllenhaal per ‘The Lost Daughter’ , Kenneth Branagh per ‘Belfast’ e Jane Campion per ‘The Power of the Dog’.è invece candidata come miglior attrice in un film ...