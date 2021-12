Covid, Sileri: “curerei i no vax come fossero miei fratelli, anche se mi rivolgono minacce di morte” (Di lunedì 13 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Adnkronos : #Vaccino 5-11, Sileri: 'Aumento esponenziale di casi tra bambini, vaccinate i figli'. #Covid. - RobertoAli20 : RT @Giordano218: Approvata l #ivermectina per la cura del #Covid La veterinaria #Capua tuonava qualche tempo fa:è un vermifugo per cavalli… - soniaross75 : @DonnaPiuFirenze @GeMa7799 Vabbè...non x difendere Sileri, però sarebbe più credibile fare il confronto con paesi p… - Ikigai42493571 : RT @Giordano218: Approvata l #ivermectina per la cura del #Covid La veterinaria #Capua tuonava qualche tempo fa:è un vermifugo per cavalli… - LuigiF97101292 : RT @mcrisparlato: Sileri ha candidamente affermato che molte delle morti post-vaccino sono state causate dal Covid causa effetto negativo d… -