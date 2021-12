Baerbock congela il gasdotto Nord Stream 2 | Non può essere approvato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’entrata in funzione del2, ilrusso-tedesco attraverso il Mar Baltico, non puòapprovata “allo stato attuale” dalla Germania perché “non soddisfa i requisiti del diritto dell’Ue in materia di energia e permangono questioni di sicurezza”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca Annalenanel corso di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Zdf. La “sovranità” dell’Ucraina è “la base per ogni azione e per ogni negoziato, ma la porta per i colloqui è sempre aperta e ora dobbiamo tornare al tavolo dei negoziati con la Russia, possibilmente nel Formato Normandia”, ha spiegato la neoministra tedesca. I Verdi avevano pesantemente criticato il progetto durante la campagna elettorale e avevano anche chiesto l’interruzione dei lavori. Sono molto ...