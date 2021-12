Atteso nel 2022 il primo OnePlus Pad, forse anche in Europa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel 2022 conosceremo anche il primo tablet di casa OnePlus, fin qui conosciuto come OnePlus Pad. Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘, il dispositivo vedrà la luce almeno in Cina ed in India (non sappiamo se arriverà mai in Europa, se è questo che vi state iniziando a chiedere con insistenza). Il OnePlus Pad, che comunque ha buone chance di arrivare anche da noi visto che il marchio è stato registrato ufficialmente anche per quanto riguarda il nostro Continente, esordirà con Android 12L, una versione del sistema operativo annunciato poche settimane fa dal colosso di Mountain View. Non è scorretto pensare che il produttore cinese potrà voler aspettare che la release risulti stabile abbastanza per il proprio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelconosceremoiltablet di casa, fin qui conosciuto comePad. Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘, il dispositivo vedrà la luce almeno in Cina ed in India (non sappiamo se arriverà mai in, se è questo che vi state iniziando a chiedere con insistenza). IlPad, che comunque ha buone chance di arrivareda noi visto che il marchio è stato registrato ufficialmenteper quanto riguarda il nostro Continente, esordirà con Android 12L, una versione del sistema operativo annunciato poche settimane fa dal colosso di Mountain View. Non è scorretto pensare che il produttore cinese potrà voler aspettare che la release risulti stabile abbastanza per il proprio ...

Advertising

berlusconi : Atreju è diventato un momento atteso della stagione politica. Un evento nel quale, come deve fare un grande partito… - MarkBrunasso : ????#Eminem e #DrDre nel nuovo atteso DLC gratuito di #GTAOnline. E non solo, previsti anche #SnoopDogg,… - xxnuj : RT @PickaQuest: Edge of Eternity è atteso su console nel mese di febbraio! In aggiunta è stato annunciato un aggiornamento che include il d… - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: Edge of Eternity è atteso su console nel mese di febbraio! In aggiunta è stato annunciato un aggiornamento che include il d… - PickaQuest : Edge of Eternity è atteso su console nel mese di febbraio! In aggiunta è stato annunciato un aggiornamento che incl… -