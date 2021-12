Aston Martin - Un teaser svela l' ultima V12 Vantage - VIDEO

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L'farà felici i collezionisti tornando a proporre una serie limitata con motore V12 della sua coupé più piccola, la. La Casa ha pubblicato unche non solo ne conferma l'arrivo, ma ne mostra anche il frontale, affiancandolo a quello delle V12precedenti. La sportiva di Gaydon è offerta oggi esclusivamente con motori V8 forniti dalla AMG, perciò viene posta molta enfasi sulla nuova V12, identificata come l'erede della sua stirpe. Tra l'altro, non è escluso che si tratti anche dell'apparizione di questo motore prima di una ulteriore evoluzione tecnologica. Cosa si vede. Osservando il, nel frontale della vettura spicca, anzitutto, la finitura con listelli cromati della grande bocca inferiore, che ...

L'ultimo Gran Premio dell'anno per l'Aston Martin si è concluso senza nemmeno un punto, con Vettel undicesimo e Stroll addirittura tredicesimo, alla centesima presenza in Formula 1. Cosa si vede. Osservando il teaser, nel frontale della vettura spicca, anzitutto, la finitura con listelli cromati della grande bocca inferiore, che richiama quella della V12 Speedster. Il giovane pilota e neo campione di Formula 1 ha una grande passione per le auto, anche fuori dalla pista. Dal suo garage sono passati negli anni parecchi gioiellini: diverse Aston Martin e un paio di ...