Amici 21, Rudy Zerbi a Anna Pettinelli: "Sei fortemente ipocrita!" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anna Pettinelli E Rudy Zerbi CONTINUANO I LORO SCONTRI Subito dopo la registrazione della puntata di Amici 21 andata in onda domenica 12 dicembre, continuano le sfide degli allievi della scuola di Maria De Filippi. LEGGI ANCHE Amici 21, la new entry Cosmary fa colpo sul cantante Alex Nella fascia pomeridiana del daytime di Amici, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, il 13 dicembre sono state mostrate delle sfide che alcuni studenti hanno dovuto affrontare. La prima sfida vede come protagonista la cantante di Rudy Zerbi, Nicol, che nella scorsa settimana era arrivata ultima, insieme a Rea, nella classifica stilata dall'ospite e giudice speciale, Christian De Sica. Solitamente però, a questo punto sarebbe ...

LaGio_91 : #AnnaPettinelli oltre a non essere in grado di far crescere i propri ragazzi, di fare percorsi costruttivi in quant… - iltempointorno : RT @f4lI1ng: mi sono vista la replica di amici e letteralmente la faccia di Rudy mentre ascolta cantare Riki è palesemente la mia dal 2016… - annamirati : RT @xCandyKillerx: Rudy e la Pettinelli rendono Amici a tratti inguardabile, si fanno la guerra a caso mettendo in mezzo i ragazzi e l’anno… - bimbaditheo : Amici di Rudy e Pettinelli #Amici21 - xCandyKillerx : Rudy e la Pettinelli rendono Amici a tratti inguardabile, si fanno la guerra a caso mettendo in mezzo i ragazzi e l… -