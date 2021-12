Volley | Superlega 2021-2022 Modena soffre ma batte 3-1 un combattivo Taranto e raggiunge Trento al terzo posto

(Di domenica 12 dicembre 2021) Due set di paura, quasi terrore, e poi arriva la quinta vittoria consecutiva per la Leo Shoes PerkinElmer che supera 3-1 una bella prisma Gioiellae prosegue la sua rimonta dopo la partenza falsa in campionato: oraè terza a pari punti con. Senza Leal e con gli attaccanti di palla alta a corrente alternata, la formazione gialloblù ha faticato tantissimo nei primi due parziali e decisiva, per la conquista dei 3 punti, si è rivelata decisiva la parte finale del secondo set in cui i modenesi sono riusciti a spuntarla ai vantaggi dopo essere stati raggiunti da unmai domo, che aveva giocato un primo set al limite della perfezione e che è inevitabilmente calato alla distanza contro i più forti avversari.scende in campo con gli occhi della tigre e ...

Advertising

RaiSport : #Superlega ?? #ViboValentia batte #Padova al tie-break con una formazione rivoluzionata. Il post partita con David… - RaiSport : ?? #Pallavolo | #SuperLega Pre-gara #Perugia-#Monza. Con un successo la squadra di Nicola #Grbic vola da sola in vet… - ematr_86 : Risultato finale #superlega #VOLLEY MODENA 3:1 TARANTO - sportface2016 : Volley, #Superlega: #Modena piega #Taranto in quattro set - qbushrx : RT @pilloledivolley: 12ª RS anticipo: la sfida tra Vibo Valentia e Padova apre il turno, domani altre tre gare. Verona-Piacenza rinviata po… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

La diretta testuale di Leo Shoes PerkinElmer Modena - Gioiella Prisma Taranto , sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di2021/2022 dimaschile. I Canarini di Giani vogliono i tre punti sul campo di casa contro la neopromossa formazione tarantina, capace di mettere in difficoltà anche le big. Chi si ...... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Perugia Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), che è la "casa" delladi, di conseguenza la Rai ...Due set di paura, quasi terrore, e poi arriva la quinta vittoria consecutiva per la Leo Shoes PerkinElmer che supera 3-1 una bella prisma Gioiella Taranto e prosegue la sua rimonta dopo la partenza fa ...Nella sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, la Leo Shoes PerkinElmer Modena supera in quattro set la Gioiella Prisma Taranto.