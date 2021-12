Variante Omicron, primi due casi in Puglia: (Di domenica 12 dicembre 2021) La Variante Omicron arriva in Puglia. I primi due casi sono stati identificati nel laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari e la conferma che si trattasse di Omicron è avvenuta dopo il sequenziamento completo del genoma mediante Ngs. Lo rende noto il presidente della Regione e assessore alla Sanità Michele Emiliano. Si tratta di due donne della provincia di Bari, entrambe con una stessa storia di viaggio all’estero nei giorni precedenti la diagnosi. Sono in corso indagini epidemiologiche più approfondite per comprendere meglio l’origine dei contagi. Le due donne sono in isolamento e stanno bene. Tutti i contatti stretti sono in quarantena, come previsto, e saranno sottoposti ai controlli nei prossimi giorni. “Il sospetto è nato nel corso ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Laarriva in. Iduesono stati identificati nel laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari e la conferma che si trattasse diè avvenuta dopo il sequenziamento completo del genoma mediante Ngs. Lo rende noto il presidente della Regione e assessore alla Sanità Michele Emiliano. Si tratta di due donne della provincia di Bari, entrambe con una stessa storia di viaggio all’estero nei giorni precedenti la diagnosi. Sono in corso indagini epidemiologiche più approfondite per comprendere meglio l’origine dei contagi. Le due donne sono in isolamento e stanno bene. Tutti i contatti stretti sono in quarantena, come previsto, e saranno sottoposti ai controlli nei prossimi giorni. “Il sospetto è nato nel corso ...

