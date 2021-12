Tutte le graphic novel da recuperare di Zerocalcare (Di domenica 12 dicembre 2021) Da quando Strappare lungo i bordi è arrivata su Netflix, Zerocalcare ha ottenuto una popolarità incontrastata. Il fumettista romano all’anagrafe risponde al nome di Michele Rech e ha realizzato una serie animata con i protagonisti dei suoi fumetti, compagni di vita che l’avevano già avvicinato alla popolarità, quantomeno nel mondo delle graphic novel. Classe 1983, Zerocalcare con il suo tocco cinico ha saputo conquistare i telespettatori di Netflix con una serie TV irriverente, breve, ma intensa, che approfondisce tantissime tematiche attuali. In molti, dopo aver gustato i sei episodi in streaming, hanno avvertito il bisogno di saperne di più su Zero, l’Armadillo e gli altri personaggi inventati dalla sua matita. Per questo hanno cercato riparo nei suoi fumetti, dove tutto ha avuto inizio. Ma in quale ordine leggere le ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 dicembre 2021) Da quando Strappare lungo i bordi è arrivata su Netflix,ha ottenuto una popolarità incontrastata. Il fumettista romano all’anagrafe risponde al nome di Michele Rech e ha realizzato una serie animata con i protagonisti dei suoi fumetti, compagni di vita che l’avevano già avvicinato alla popolarità, quantomeno nel mondo delle. Classe 1983,con il suo tocco cinico ha saputo conquistare i telespettatori di Netflix con una serie TV irriverente, breve, ma intensa, che approfondisce tantissime tematiche attuali. In molti, dopo aver gustato i sei episodi in streaming, hanno avvertito il bisogno di saperne di più su Zero, l’Armadillo e gli altri personaggi inventati dalla sua matita. Per questo hanno cercato riparo nei suoi fumetti, dove tutto ha avuto inizio. Ma in quale ordine leggere le ...

