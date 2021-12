Sciopero: Sbarra, non è momento esasperare conflitto (Di domenica 12 dicembre 2021) "Trasformare i luoghi di lavoro in campi di battaglia, distruggere il dialogo sociale con il governo lo consideriamo assolutamente sbagliato": Lo afferma il segretario della Cisl Luigi Sbarra a Mezz'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) "Trasformare i luoghi di lavoro in campi di battaglia, distruggere il dialogo sociale con il governo lo consideriamo assolutamente sbagliato": Lo afferma il segretario della Cisl Luigia Mezz'...

