Sassuolo-Lazio 2-1, festa neroverde: tabellino e highlights (Di domenica 12 dicembre 2021) Un'altra grande cade sotto i colpi degli emiliani. In gol Zaccagni, Berardi e Raspadori Sassuolo-Lazio, tabellino e highlights – La Lazio di Maurizio Sarri fa visita al Sassuolo di Alessio Dionisi e già al 6' del primo tempo si era illusa di poter indirizzare la partita a suo favore con la rete di Zaccagni. La formazione di casa è colpita nell'orgoglio ma, almeno in un primo momento, non sembra essere in grado di pareggiare. Il tempo dirà però quanto sia capace di mostrare la formazione neroverde, mai doma e sempre abile nel mettere in ...

