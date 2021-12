La Juve fa acqua, altra frenata e Dybala ko (Di domenica 12 dicembre 2021) Morata illude a Venezia, nella ripresa il pari con una perla di Aramu. Rabbia Allegri: "Due punti persi, non leggiamo le partite" di PAOLO GRILLI Leggi su quotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Morata illude a Venezia, nella ripresa il pari con una perla di Aramu. Rabbia Allegri: "Due punti persi, non leggiamo le partite" di PAOLO GRILLI

Advertising

juveandmore : @F1N1no @AzzoJacopo @StefanoScardin2 @SandroSca @docgariff un’identità, noi no, un motivo ci sarà non credi? E non… - 71_stefania : @Fabio_Martini_ @EL10juve La juve ieri nel 2° tempo é entrata come il Venezia intro il Verona... L'acqua salsa avr… - CarloAl87550029 : @AnnaSchiffino La Juve ha fatto bene nel 1º tempo, molto meglio di quanto avesse fatto l’Inter qui. Nel 2º tempo si… - CarloAl87550029 : @FabDellaValle @vocalelli @Gazzetta_it La Juve ha fatto bene nel 1º tempo, molto meglio di quanto avesse fatto l’In… - MaxItalico : A Venezia acqua alta per la Juve. Quasi alla gola. -