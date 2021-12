Inter-Cagliari stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Milan pareggia a Udine, e l’Inter è chiamata a rispondere. I nerazzurri, che questa sera alle ore 20.45 ospiteranno il Cagliari a San Siro, andranno a caccia dei tre punti che gli permetterebbero di agganciare il primo posto in classifica davanti ai rossoneri. Non un bel momento per i rossoblu, a secco di vittorie da ben otto giornate. La partita, valida per la 17esima giornata della Serie A 2021/2022, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola del match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Milan pareggia a Udine, e l’è chiamata a rispondere. I nerazzurri, che questa sera alle ore 20.45 ospiteranno ila San Siro, andranno a caccia dei tre punti che gli permetterebbero di agganciare il primo posto in classifica davanti ai rossoneri. Non un bel momento per i rossoblu, a secco di vittorie da ben otto giornate. La partita, valida per la 17esima giornata della, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola del match. SportFace.

