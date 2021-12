Incidente a Grumo Nevano | 21enne va fuori strada e si schianta contro il muro di una casa | morto

(Di domenica 12 dicembre 2021) Questa notte, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via San Domenico , nel comune di . Un'auto, per cause ancora da accertare, è finitae poi...

Questa notte, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via San Domenico , nel comune di . Un'auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e poi contro ...LE ULTIME NOTIZIE Flash Auto contro muro di cinta, morto 21enne nel napoletano 12 Dicembre 2021 Un giovane di 21 anni è morto in unstradale avvenuto la scorsa notte aNevano, in ...Un giovane di 21 anni, Raffaele Guarino, è morto la notte scorsa, intorno alla mezzanotte e trenta, in un incidente stradale avvenuto a Grumo Nevano, nel ...Raffaele Guarino muore a 21 anni a causa di un incidente nella notte a Grumo Nevano, provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri ...