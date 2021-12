Formia | provoca un incidente con un’auto rubata e poi fugge | denunciato 21enne

(Di domenica 12 dicembre 2021)– La Polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre haun giovane millenial responsabile di furto, danneggiamento, lesioni personali, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il, dopo averto unstradale, si è dato alla fuga nelle vie del centro dia bordo di un Suv risultato appena rubato proprio dallo stesso. I poliziotti del Commissariato di, intervenuti su segnalazione di diversi cittadini che hanno assistito al fatto, dopo un breve inseguimento sono riusciti ad intercettare il veicolo e a fermarlo all’altezza della Via Appia Lato Napoli direzione Roma. A bordo il giovane, visibilmente in stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto agli accertamenti sanitari del ...

E' stato denunciato un giovane di 21 anni dopo che ieri, a, sotto effetto di sostanze stupefacenti , ha provocato un incidente stradale. Il ragazzo ha fatto omissione di soccorso e si è dato alla fuga su una macchina che aveva precedentemente rubato . ......è bastato per far precipitare Giuseppe dalla copertura alta dodici metri di un capannone di, ... Ma quando lo fanno, diventa per loro un ulteriore supplizio chenuove sofferenze: il ...Furto, danneggiamento, lesioni personali, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Queste le accuse con le quali venerdì sera un giovane, 21enne, è stato denunciato. Dop ...Furto di un Suv, provoca un incidente stradale sotto effetto di droga e scappa: è avvenuto a Roma dove un 21enne è stato denunciato ...