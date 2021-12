F1 GP Abu Dhabi 2021 | Todt | “Che conclusione di mondiale | non è mai finita finché non è finita”

Advertising

SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - ImpieriFilippo1 : RT @SkySportF1: Verstappen campione del mondo dopo il GP di Abu Dhabi: 'A volte i miracoli accadono' #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP h… - ImpieriFilippo1 : RT @SkySportF1: ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? -

La stagione 2021 della Scuderia Ferrari Mission Winnow si è chiusa con un doppio podio. In pista è stato Carlos Sainz a conquistare un bel terzo posto, consentendo così alla squadra di aggiudicarsi un ...Partenza. Al via Carlos e Charles scattano dalla quinta e settima posizione e passano sul traguardo quarto e sesto dopo aver superato rispettivamente Lando Norris e Valtteri Bottas. Giro 15. Charles ...Come prevedibile, il pazzesco GP di Abu Dhabi ha avuto (e avrà) una coda di infinite polemiche e di reclami in carta bollata. Subito dopo la fine della gara, ...Max Verstappen (Red Bull) ha vinto il suo primo titolo Mondiale in modo spettacolare al Gran Premio di Abu Dhabi effettuando tre soste. Il pilota olandese ha preso il comando nell'ultimo giro dopo ess ...