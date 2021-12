Esplosione Ravanusa | crollano diverse palazzine | 3 morti e 6 dispersi Salvate due donne «Come Beirut»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per ore hanno scavato a mani nude sotto le macerie. Decine di vigili del fuoco da tutta la Sicilia, attenti a captare un gemito, un respiro tra calcinacci, detriti, vetri rotti e quel che resta...

, si cercano dispersi dopo l'. I Vigili del Fuoco operano in uno scenario di guerra IL MESSAGGIO Scriveva il professore Carmina che sperava di potersi godere a lungo la pensione ..., tre vittime e sei dispersi. Le immagini delle ricerche Frammenti di felicità. Ci sono le immagini delle gite a Roma, l'immancabile e tenera foto della coppia davanti alla ...Quattro palazzine crollate e tre sventrate. Dalle prime informazioni sembra sia esplosa la tubatura del gas Intorno alle 20.30 di sabato sera sono crollati alcuni palazzi a Ravanusa, in provincia di A ...dal nostro inviato RAVANUSA (AGRIGENTO) Non rinunciamo alla speranza: Selene Pagliarello, 31 anni, infermiera, ieri sera era ancora dispersa tra la montagna di macerie illuminate dai vari ...