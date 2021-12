“Del dolore che non conosciamo” – una delicatamente violenta raccolta di poesie (Di lunedì 13 dicembre 2021) foto di Ornella Parisi Foto di Ornella Parisi – @ornellaparisi ph Si è tenuta nel pomeriggio di oggi presso Le Felizianerie di Via Candia, a Roma, la presentazione dell’opera prima di Alessia De Luca, giovane autrice messinese che debutta con una splendida raccolta di poesie. “Del dolore che non conosciamo”, questo il titolo dell’opera, è una raccolta di poesie figlia del duro periodo pandemico che tutti abbiamo vissuto. Alessia, già giornalista e autrice di testi musicali, ha deciso di trasformare l’esperienza drammatica in un’occasione creativa e di traslare su carta le emozioni con cui abbiamo dovuto imparare a convivere. Partendo da questa semplice premessa, l’autrice apre una finestra sull’animo umano, scandagliandolo nella sua interezza. Si trovano all’interno del libro brani ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) foto di Ornella Parisi Foto di Ornella Parisi – @ornellaparisi ph Si è tenuta nel pomeriggio di oggi presso Le Felizianerie di Via Candia, a Roma, la presentazione dell’opera prima di Alessia De Luca, giovane autrice messinese che debutta con una splendidadi. “Delche non”, questo il titolo dell’opera, è unadifiglia del duro periodo pandemico che tutti abbiamo vissuto. Alessia, già giornalista e autrice di testi musicali, ha deciso di trasformare l’esperienza drammatica in un’occasione creativa e di traslare su carta le emozioni con cui abbiamo dovuto imparare a convivere. Partendo da questa semplice premessa, l’autrice apre una finestra sull’animo umano, scandagliandolo nella sua interezza. Si trovano all’interno del libro brani ...

Advertising

pierofassino : È trascorso mezzo secolo dalla strage di #PiazzaFontana, ma quell’atto criminoso rimane nella memoria di milioni di… - poliziadistato : Non ce l'ha fatta Antonio, commissario capo della questura di Catanzaro. Ci ha lasciato a 34 anni. Aveva avuto un m… - emergenzavvf : A quindici anni dal tragico incidente in servizio, ieri ci ha lasciati il vigile Marco Galan, dopo tanta sofferenza… - GretaSalve : RT @vicaridaniele: La sofferenza merita un po' di pudore, anche quando si tratta di un cosìdetto #novax che si pente in terapia intensiva.… - AnnamariaBosia : RT @ClaudioKlarke: Eppure in questo inverno è fiorito... il mio amore. Non so perché da una cieca palude mi sorveglino mille occhi. Sul m… -