Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022 | Johannes Hoesflot Klaebo in testa

Thelallix : @ostvest Sempre venerato il sacro dio della Sugna 1 Cacciatorino fresco di Varzi 2 Salame stagionato di Varzi 3 Pa… - fasbej : ?? Il Super G di Saint Moritz è azzurrissimo ?? con la vittoria di #Brignone ?? e il secondo posto ?? di #Curtoni ???? T… - sportface2016 : #Shiffrin davanti a #Goggia, #Brignone risale al quinto posto: la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di… - _robeky_ : Prima giornata di coppa , 3 a 0 , primi tre punti in classifica , continuiamo così Link al video :… - OA_Sport : #Bob femminile, Coppa del Mondo 2021-2022: Laura #Nolte apre la triplette tedesca e ora allunga in classifica gener… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa

Nellagenerale guida sempre la Shiffrin con 525 punti, 90 più di Sofia Goggia che invece ... Ladel Mondo si sposta ora in Val d'Isere, dove sabato e domenica sono in programma un ...Sul podio anche la statunitense Mikaela Shiffrin , leader dellagenerale. Per la 31enne un risultato storico, perché con il 17° trionfo indel Mondo ha staccato una leggenda azzurra ...La partita Venezia - Ternana di martedì 14 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il secondo turno di Coppa It ...Altra giornata strepitosa per l'Italsci al femminile. A S.Moritz vittoria per Federica Brignone nel supergigante davanti all'altra azzurra Elena Curtoni. Sul podio anche ...