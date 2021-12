Selvaggia Lucarelli: “Una relazione tossica mi ha allontanata da mio figlio” (Di sabato 11 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli è uno di quei personaggi che, ad ogni apparizione in televisione, dividono il pubblico. Pungente, diretta e senza peli sulla lingua, la giornalista non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere la propria opinione o di dare giudizi, come nel caso di Ballando con le Stelle. A Oggi è un altro giorno, però, l’abbiamo vista in una veste diversa, per certi versi inedita. Non capita spesso, infatti, che si lasci andare a racconti intimi e privati. Durante la trasmissione di RaiUno condotta da Serena Bortone, Lucarelli ha rivelato una dolorosa parentesi del suo passato e, in particolare, della sua vita sentimentale. Se oggi ha una relazione felice e duratura con lo chef Lorenzo Biagiarelli, per lei le cose non sono sempre state così semplici: è infatti stata prigioniera di un amore tossico. La ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 11 dicembre 2021)è uno di quei personaggi che, ad ogni apparizione in televisione, dividono il pubblico. Pungente, diretta e senza peli sulla lingua, la giornalista non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere la propria opinione o di dare giudizi, come nel caso di Ballando con le Stelle. A Oggi è un altro giorno, però, l’abbiamo vista in una veste diversa, per certi versi inedita. Non capita spesso, infatti, che si lasci andare a racconti intimi e privati. Durante la trasmissione di RaiUno condotta da Serena Bortone,ha rivelato una dolorosa parentesi del suo passato e, in particolare, della sua vita sentimentale. Se oggi ha unafelice e duratura con lo chef Lorenzo Biagiarelli, per lei le cose non sono sempre state così semplici: è infatti stata prigioniera di un amore tossico. La ...

