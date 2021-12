Pomigliano-Napoli Femminile 2-1 (11? Rinaldi, 67? Goldoni, 83? Ippolito): il derby campano è granata! Ippolito realizza un gol alla Maradona (Di sabato 11 dicembre 2021) Una derby ricco di emozioni va in scena allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano. Per l’undicesima giornata del campionato Femminile di Serie A si sfidano le granata padrone di casa e il Napoli, in quello che rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza, vinto dalle padrone di casa 2-1. Il match si mette subito in discesa per il Pomigliano: all’undicesimo scambio stretto al limite dell’area tra Banusic e Salvatore Rinaldi, l’attaccante ex Milan davanti al portiere avversario con un destro preciso. La gara cambia al 34? quando, a seguito di un diverbio in campo, Moraca rifila uno schiaffo ad Erzen: l’arbitro vede tutto ed espelle la trequartista del Pomigliano. Nella ripersa il Napoli, complice la superiorità numerica, scende in campo con un ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Unaricco di emozioni va in scena allo stadio Ugo Gobbato di. Per l’undicesima giornata del campionatodi Serie A si sfidano le granata padrone di casa e il, in quello che rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza, vinto dalle padrone di casa 2-1. Il match si mette subito in discesa per il: all’undicesimo scambio stretto al limite dell’area tra Banusic e Salvatore, l’attaccante ex Milan davanti al portiere avversario con un destro preciso. La gara cambia al 34? quando, a seguito di un diverbio in campo, Moraca rifila uno schiaffo ad Erzen: l’arbitro vede tutto ed espelle la trequartista del. Nella ripersa il, complice la superiorità numerica, scende in campo con un ...

