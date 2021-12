Advertising

tg2rai : Nella Chiesa degli artisti di Roma l'ultimo saluto a Lina Wertmuller, la grande regista scomparsa due giorni fa a… - Tg3web : A Roma i funerali di Lina Wertmüller. Applausi per l'ultimo saluto all'artista. La figlia: 'Sarebbe bello se le ven… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Applausi e commozione per l'ultimo saluto a Lina Wertmuller. Nella Chiesa degli Artisti di Roma l'omaggio d… - Tg3web : Questa mattina a Roma i funerali di Lina Wertmüller. Un ultimo saluto pieno di ricordi, commozione e affetto dai ta… - Tele_Nicosia : L’ultimo saluto a Lina Wertmuller “Addio, regista del popolo” -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto

Oggi a Roma, nella chiesa degli artisti, i funerali della cineasta Lina Wertmuller, scomparsa lo scorso 9 dicembre, a 93 anni. A renderle omaggio, tra gli altri, Giancarlo Giannini interprete di ......europeo prima di lui a imporsi sul prestigioso manto erboso inglese. Santana si distinse ... Unalla tua famiglia e speriamo che abbia tanta forza in questo momento. Non ti dimenticheremo ...Tanta commozione, gli applausi della folla, all’entrata e all’uscita del feretro, gli omaggi di amici come Giancarlo Giannini e Caterina D’Amico , ma anche lo humour della regista, evocato con ...Il medico e artista piacentino aveva chiuso l’ambulatorio da qualche settimana: temeva il virus che a metà novembre aveva portato via la moglie Tamara Chiesi, 68 anni ...