LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA | Sainz al comando con la Ferrari a metà Q2

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWIS HAMILTON A MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 14.40 Verstappen potrebbe aver commesso una grave leggerezza nello spiattellare una gomma che dovrà utilizzare domani in gara. 14.39 Sta rischiando tanto Perez, è 10° a 0.577. 14.38 Verstappen, con gomme medie, ha provato un secondo tentativo, ma è finito lungo in frenata alla curva 1. Ha spiattellato la gomma. 14.37 La classifica a 6 minuti dal termine: 1 Carlos1:23.174 4 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.011 3 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.015 24 Charles LECLERC+0.028 4 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.072 3 6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.230 3 7 Fernando ALONSO Alpine+0.286 3 8 Esteban OCON Alpine+0.409 3 9 Lando NORRIS McLaren+0.555 2 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.577 4 11 ...

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP ABU DHABI 2021: HAMILTON PRECEDE VERSTAPPEN DOPO LE TERZE LIBERE Lewis Hamilton - che rischia un'altra reprimenda per aver ostacolato Nikita Mazepin mentre usciva ... Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Nella Q1 abbiamo assistito ad una vera prova di forza da parte della Mercedes, ma solo ...