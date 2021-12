Lavoro: lunedì presidio dei navigator a Napoli (Di sabato 11 dicembre 2021) lunedì 13 dicembre alle ore 10,30, in piazza Plebiscito, Nidil Cgil e UilTemp Campania saranno in presidio nei pressi della Prefettura di Napoli, in concomitanza con il presidio nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, indetto dalle segreterie nazionali per chiedere risposte sul futuro dei navigator. I lavoratori e le lavoratrici aspettano risposte su cio’ che accadra’ dopo il 31 dicembre, data di scadenza dei loro contratti. Risposta rapida L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021)13 dicembre alle ore 10,30, in piazza Plebiscito, Nidil Cgil e UilTemp Campania saranno innei pressi della Prefettura di, in concomitanza con ilnazionale al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, indetto dalle segreterie nazionali per chiedere risposte sul futuro dei. I lavoratori e le lavoratrici aspettano risposte su cio’ che accadra’ dopo il 31 dicembre, data di scadenza dei loro contratti. Risposta rapida L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro lunedì Ferrero: 'Perché sono in carcere? Scrivo un libro, vorrei telefonare ai miei figli e a Quagliarella' L'ex presidente della Sampdoria (si è dimesso dopo l'arresto di lunedì) ha dichiarato alla Gazzetta ... perché ho seicento dipendenti sotto di me che adesso rischiano di non avere più un lavoro. E poi ...

Maltempo: due pescherecci naufragano davanti coste della Sardegna, crolla ponte nel trapanese ... per lasciare spazio, domani e lunedì, a due belle giornate di sole. Le temperature minime nelle ... In Abruzzo le stazioni sciistiche sono già al lavoro: Aremogna, Campo Imperatore, Ovindoli, oggi si ...

