Laura Torrisi sorrisi e felicità: il viaggio che aspettava da tempo è finalmente arrivato (Di sabato 11 dicembre 2021) La bella siciliana, Laura Torrisi, irrompe con la sua gioia tra salti e pallonate, un desiderio tanto atteso si è finalmente realizzato. Laura ha una mediterraneità intrisa nel suo essere.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 dicembre 2021) La bella siciliana,, irrompe con la sua gioia tra salti e pallonate, un desiderio tanto atteso si èrealizzato.ha una mediterraneità intrisa nel suo essere.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Fabio675798742 : In tutti questi anni di GF, in quanti hanno avuto veramente successo? Per quel che mi ricordo sono veramente pochi… - xo1x5o : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - xo1x4o : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - xo1x1o : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? - xo1x6o : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Laura Torrisi @TorrisiLaura ???????????????? -